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Метро по 22 гривни? Сколько на самом деле должен стоить проезд в Киеве

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Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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21 января, 08:38
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Пока что вопрос подорожания стоимости проезда в транспорте Киева отложили
Люди, имеющие "Карточку киевлянина", будут платить за проезд меньше/Коллаж: "Сегодня"
Люди, имеющие "Карточку киевлянина", будут платить за проезд меньше/Коллаж: "Сегодня"

Киевляне снова обсуждают себестоимость проезда в городском транспорте. Экономически обоснованный тариф в столичном метрополитене составляет 22 гривни.

Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на Департамент экономики и инвестиций и Департамент транспортной инфраструктуры КГГА. Но так ли это на самом деле?

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Как комментируют стоимость проезда в КГГА

В КГГА сайту "Сегодня" пояснили, что озвучены те цифры, о которых шла речь еще в прошлом году, когда власти планировали увеличить стоимость проезда в городском транспорте. Он, кстати, должен был подорожать с 1 января, но вопрос подорожания стоимости проезда в транспорте Киева отложили.

"С тех пор ничего не изменилось, мы дали ответ на информационный запрос СМИ о себестоимости проезда в городском транспорте", — пояснили в КГГА.

Напомним, что несмотря на себестоимость поездки в метро по 22 гривни, городские власти заверили, что киевляне, являющиеся пользователями "Карточки киевлянина", будут платить за проезд 12 гривен, а для иногородних стоимость разовой поездки будет 20 гривен.

Бесплатный проезд для школьников

Проезд в общественном транспорте Киева для школьников останется бесплатным. Но для этого необходимо оформить электронную карточку учащегося для ребенка до 1 марта 2022 года.

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Проект "Электронная карта ученика" был начат еще в 2019 году. С этого времени родителей призывают оформить новый документ, который должен стать единственным для использования в транспорте. В настоящее время почти для половины учеников уже оформлен и издан новый электронный документ. В то же время остальные родители не спешат присоединиться к проекту.

Сделать карту нужно до марта. В противном случае родителям придется платить за детей в общественном транспорте. В КГГА объяснили, что электронная карточка учащегося позволит оптимизировать контроль за расходами из городского бюджета на транспорт школьниками.

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