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В Киев из-за жары не пустят грузовики: когда снимут ограничения

30 июня 2021 16:33

Виктория Барановская Виктория Барановская

В столице с 13:30 ограничили движение на въезд в город – не будут пускать фуры и другой тяжеловесный транспорт

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 30 июня, в Киев из-за жары не будут пускать тяжеловесный транспорт

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Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

"30 июня, с 13:30 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С", – говорится в сообщении.

Ограничения распространяются на все въезды в Киев. Правоохранители патрулируют дороги.

В полиции сообщили, что о снятии ограничений сообщат вечером, ориентировочно в 22:00.

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Ранее мы сообщали, что с 21 июня в Подольском районе Киева на два месяца перекрыли улицу Андреевскую.

Кроме того, в Киеве на путепроводе через железную дорогу на улице Льва Толстого частично ограничат движение транспорта. Так, движение будет ограничено с 23:00 24 апреля по 10 июля.

Напомним, что в 11 июня в Киеве на улице Братиславской запустили полосу для движения общественного транспорта. Вскоре такие полосы появятся еще на нескольких улицах Киева.

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