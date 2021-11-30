Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве 1 декабря полностью перекроют центр города – список улиц

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
30 ноября, 18:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Будут перекрыты улицы Крещатик, Михайловская, Костельная и другие
В столице в среду перекроют движение транспорта в центре
В столице в среду перекроют движение транспорта в центре / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 1 декабря из-за проведения массовых мероприятий полностью перекроют движение в центре города. Перекроют более десятка улиц.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Реклама

С шести утра 1 декабря будут полностью перекрыты следующие улицы:

  • Крещатик – от Богдана Хмельницкого до Европейской площади;
  • улица Михайловская – от Крещатика до Большой Житомирской;
  • улица Малая Житомирская – от майдана до Владимирского проезда;
  • улица Софиевская – от майдана до Владимирского проезда;
  • переулок Т. Шевченко;
  • улица Бориса Гринченко;
  • улица Костельная – от Михайловской до Трехсвятительской;
  • улица Круглоуниверситетская;
  • улица Грушевского – от Арсенальной до Петровской аллеи;
  • улица Шелковичная – от Грушевского до Бассейной;
  • улица Институтская – от Садовой до Майдана;
  • улица Лютеранская – от Шелковичной до Крещатика.

Карта перекрытия улиц
Карта перекрытия улиц / Фото: КГГА

Как сообщает КП "Киевпасстранс", завтра возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 и автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, 114.

Реклама

Движение маршрутов будет организовано:

  • троллейбусов №6: от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";
  • троллейбусов №№ 16, 18: от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;
  • автобусов №24: на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до ст. м. "Арсенальная" и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Площадь Льва Толстого";
  • автобусов №55 от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по собственной трассе, дальше – ул. Генерала Алмазова – б-р Леси Украины – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ст. м. "Дворец Спорта" – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки – ул. Новогоспитальная – ул. Евгения Коновальца – ул. Михаила Заднепровского – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая, далее по собственному маршруту;
  • автобусов №62 от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";
  • автобусов №114 на участках от ул. Милославской на стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого".

Ранее мы писали, что ФОПы устроили митинг под Верховной Радой и перекрыли улицу Шелковичную.

Как работает транспорт во время карантина

В Киевской области усилили карантин. В частности, были введены новые правила транспортных перевозок.

Реклама

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, имеющие один из документов:

  • COVID-сертификат;
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
  • справка о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе "Дія".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

9 125

заболело за неделю в Киeвe

+2%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

30 ноября 1991. Более 200 зарубежных журналистов прибыли в Киев для освещения Всеукраинского референдума и выборов президента...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.17

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять