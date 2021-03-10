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В Киеве 11 марта могут ограничить вход на трех станциях метро

10 марта, 19:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ограничения могут быть в связи с проведением футбольного матча

В Киеве 11 марта в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский"между командами "Динамо" (Киев) и "Вильярреал" (Испания) возможны ограничения на вход для пассажиров на трех станциях метро.

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Об этом говорится на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"В четверг, 11 марта, в связи с проведением на НСК Олимпийский футбольного матча (начало игры в 19:55) между командами "Динамо" (Киев) и "Вильярреал" (Испания), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", – говорится в сообщении.

Возможны ограничения на таких станциях метро:

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  • "Олимпийская" – перед началом матча.
  • "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" – после окончания матча.

Ранее мы писали, что в Киеве пользователям метрополитена не понравилась замена деревянных дверей в технические помещения на станции "Арсенальная" на металлические.

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Напомним, на станции метро "Контрактовая площадь" завершена установка новых турникетов. Действуют все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, карточка киевлянина и бесконтактная банковская карточка.

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Киев метро Олимпийский станции
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