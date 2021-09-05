В Киеве 5 сентября перекроют ряд улиц из-за веломарафона (карта)

В Киеве в связи с проведением веломарафона "Киевская сотка 2021" 5 сентября с 7:00 до 18:00 перекроют движение транспорта на нескольких улицах. Водителей просят выбрать другие маршруты движения.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Движение ограничат на таких улицах:
- Академика Кржижановского;
- Василия Степанченко;
- Коростенской;
- Генерала Наумова;
- Рабочей;
- бульваре Академика Вернадского;
- участках прилегающих улиц;
- Автодороге Р30 (Новоирпенской трассе).
По данным организаторов, веломарафон имеет две дистанции – 50 и 100 км. Участвуют все желающие – и женщины, и мужчины.
На улицах Киева внедряют левоповоротные велосипедные зоны ожидания
Хорошие новости для велосипедистов. Благодаря таким зонам улучшится видимость во время поворотов налево, перестройки и маневров на перекрестке. Такие зоны призваны уменьшить количество ДТП с участием велосипедов.
Так, первую велосипедную зону ожидания устроили на регулируемом перекрестке улиц Олеся Гончара и Ярославов Вал.
"Промаркированная зона с отнесенной вперед стоп-линией позволяет выполнять велосипедистам безопасный левый поворот на перекрестке. Таким образом, велосипедными полосами объединены площадь Победы, Львовская площадь, Золотые Ворота и улица Большая Житомирская. Вскоре такие же зоны ожидания для велосипедов будут обустроены на улицах Цитадельной, Бажова и Микитенко", – отметил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.
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