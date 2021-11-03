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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве антивакцинаторы перекрыли ряд дорог: где начались пробки (список улиц)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
3 ноября, 10:33
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Они митингуют против вакцинации от коронавируса. Автомобилям невозможно проехать
Антивакцинаторы перекрыли дороги в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"
Антивакцинаторы перекрыли дороги в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Под стенами Верховной Рады в среду, 3 ноября, митингуют противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли ряд улиц так, что автомобилям невозможно проехать.

Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".

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Где перекрыты дороги?

Перекрыты такие места:

  • ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо");
  • пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров);
  • перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный;
  • перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный");
  • перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская;
  • перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко;
  • перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская;
  • перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая;
  • ул. Парковая, 35.

Что происходит на улицах Киева?

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Как защититься от коронавируса?

Несмотря на то что не все согласны с этим мнением, по данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

Ранее мы писали:

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