В Киеве большие пробки и задержка транспорта – где не проехать (карта)

Заранее продумывайте свой маршрут, чтобы не застрять в пробках

В столице серьезные пробки. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 22 февраля, в Киеве произошел массовый сбой в работе общественного транспорта. Также на дорогах образовались серьезные пробки.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации на столичных дорогах.

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Что с транспортом?

Задерживается движение трамваев №22а, 28, 35 и троллейбусов №29, 30, 31, 34, 44, 47 по причине отсутствия напряжения. На место направлена ответственная служба города.

Изменено движение автобусов №108 по ул. Причальная по направлению ст.м. "Харьковская" по причине проведения дорожных работ. На место направлена ответственная служба города. Движение автобусов №108 организовано по ул. Здолбуновская.

Также изменено движение автобусов №46 по ул. Микитенко по причине проведения ярмарки. Движение автобусов №46 организовано по ул. Вильде.

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Кроме того, изменено движение автобусов №7 Львовская пл. по причине проведения ярмарки. Движение автобусов №7 организовано до ул. Бульварно – Кудрявская.

Где пробки?

Серьезные пробки на дорогах образовались по проспекту Валерия Лобановского, проспекту Победы и улице Вадима Гетьмана.

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Пробки в Киеве

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

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