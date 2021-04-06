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В Киеве часть водителей маршруток отказалась выходить на рейсы (видео)

6 апреля, 18:38

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Полицейские пригрозили водителям штрафами

Часть водителей киевских маршруток отказалась работать. В рейсы сегодня не вышли, потому что говорят – ездить полупустыми не выгодно.

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Из-за неполной посадки частные перевозчики не могут даже компенсировать стоимость горючего. В то же время накануне пассажиры просились в маршрутки – без пропусков некоторых брали.

Видео: Сегодня

Из-за этого полицейские пригрозили водителям штрафами.

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Ранее мы писали, что в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области рассказали, что у большинства пассажиров маршруток спецпропусков нет вообще.

Какая ситуация на дорогах была в первый день локдауна, читайте в нашем спецонлайне.

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Киев маршрутки водители перевозчики локдаун

Источник: Сегодня

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