В Киеве девушка залезла на эвакуатор и не давала увезти ее машину (видео)

Владелица авто не дает забрать свою машину на штрафплощадку. Фото: скрин
В Киеве на Подоле произошло ЧП. Эвакуатор хотел забрать неправильно припаркованное авто, однако, его хозяйка не захотела просто так сдаваться и забралась на эвакуатор.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
Это произошло на улице Волошской.
"Владелица кое-как запаркованного автомобиля Toyota залезла на эвакуатор и не дает забрать свою машину на штрафплощадку", – пишут в Сети.
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По предварительной информации, полиция уже прибыла на место и пытается снять девушку с эвакуатора.
Ранее мы писали, что в Киеве водитель эвакуатора припарковался под знаком "стоянка запрещена" и угрожал очевидцам.
Напомним, на Позняках эвакуатор хотел увезти автомобиль с ребенком внутри.