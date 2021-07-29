В Киеве ДТП парализовало движение транспорта – задерживаются троллейбусы (видео)

Задерживается движение троллейбусов № 34 и №47 / Фото: коллаж "Сегодня"
Возле станции метро "Минская" произошло ДТП, которое парализовало движение троллейбусов.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Причиной остановки движения троллейбусов возле метро "Минская" стала авария между троллейбусом и водителем легкового автомобиля Nissan.
"Задерживается движение троллейбусов № 34, 47. Задерживается движение троллейбусов № 34, 47 по пр. Г. Сталинграда в направлении ст. м. "Минская "по причине ДТП. На место вызвана полиция. Движение троллейбусов №47 организовано по маршруту №44", – сообщили в пресс-службе "Киевпастранс".
Напомним, ранее во Львовской области на трассе Киев – Чоп столкнулись два авто. В результате ДТП один человек погиб, четверо – травмированы.
Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу были направлены 23 человека.
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