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В Киеве ДТП парализовало движение транспорта – задерживаются троллейбусы (видео)

29 июля 2021 17:50

Виктория Барановская Виктория Барановская

Возле станции метро "Минская" легковушка столкнулась с троллейбусом – на месте работают правоохранители

Задерживается движение троллейбусов № 34 и №47 / Фото: коллаж "Сегодня"

Задерживается движение троллейбусов № 34 и №47 / Фото: коллаж "Сегодня"

Возле станции метро "Минская" произошло ДТП, которое парализовало движение троллейбусов.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Причиной остановки движения троллейбусов возле метро "Минская" стала авария между троллейбусом и водителем легкового автомобиля Nissan.

"Задерживается движение троллейбусов № 34, 47. Задерживается движение троллейбусов № 34, 47 по пр. Г. Сталинграда в направлении ст. м. "Минская "по причине ДТП. На место вызвана полиция. Движение троллейбусов №47 организовано по маршруту №44", – сообщили в пресс-службе "Киевпастранс".

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Напомним, ранее во Львовской области на трассе Киев – Чоп столкнулись два авто. В результате ДТП один человек погиб, четверо – травмированы.

Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу были направлены 23 человека.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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