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В Киеве ДТП с участием такси: на Лобановского пробка (видео)

8 декабря, 10:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На месте работает скорая помощь и полиция

В Киеве 8 декабря произошло ДТП с пострадавшими на проспекте Лобановского.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

На месте работает скорая помощь и полиция.

"Пробка, по возможности объезжайте", – говорится в сообщении.

Такси столкнулось с автомобилем аварийной службы. Подробной информации о причине ДТП и состоянии пострадавших нет.

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По информации Google Maps, на месте действительно серьезная пробка.

Ранее мы сообщали, что в ДТП на Луганщине погиб боец батальона полиции "Луганск-1", есть раненые.

Напомним, в Николаевской области в результате столкновения легковушки и грузовика погибли два человека.

Смотрите видео – авария в столице с участием машины скорой помощи:

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Киев авария ДТП пробка лобановского

Источник: Сегодня

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