В Киеве ДТП с участием такси: на Лобановского пробка (видео)

В Киеве 8 декабря произошло ДТП с пострадавшими на проспекте Лобановского.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
На месте работает скорая помощь и полиция.
"Пробка, по возможности объезжайте", – говорится в сообщении.
Такси столкнулось с автомобилем аварийной службы. Подробной информации о причине ДТП и состоянии пострадавших нет.
По информации Google Maps, на месте действительно серьезная пробка.
Ранее мы сообщали, что в ДТП на Луганщине погиб боец батальона полиции "Луганск-1", есть раненые.
Напомним, в Николаевской области в результате столкновения легковушки и грузовика погибли два человека.
Смотрите видео – авария в столице с участием машины скорой помощи:
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