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В Киеве грузовик застрял в снегу: вытаскивали с помощью БТР (видео)

10 февраля, 17:01

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Водитель должен был доставить товар на завод

Второй день вытаскивать фуры, которые застряли в сугробах, помогают бронетранспортеры полиции. Ездят по всему городу. Днем грузовик забуксовал на Дарнице – в районе ДВС. Пришлось вызвать БТР. Но трос, который прикрепили к грузовику, порвался, сообщает "Сегодня".

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Водитель должен был доставить товар на завод, но не дотянул буквально пятидесяти метров. Сначала – по меньшей мере десять мужчин расчищали ему путь. Не помогло.

Видео: Сегодня

Пришлось вызвать БТР. Надеялись, что справятся за несколько минут. Но трос, который прикрепили к грузовику, разорвался.

"Это пару минут, подцепить ее и вытащить. Сегодня сложнее. Трос порвался", – говорит водитель БТР Роман Кузнецов.

Жителям и работникам завода – пришлось снова брать в руки лопаты. И снова цеплять трос. За пол часа – грузовик наконец освободили.

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Ранее мы писали, что из-за сильного снегопада в Киеве на улицы города для эвакуации застрявших грузовиков вывели бронетехнику.

Видео: Сегодня

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Киев грузовик полиция БТР застрял Полиция Киева

Источник: Сегодня

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