В Киеве из-за ДТП задерживаются троллейбусы: какая ситуация на дорогах сейчас (карта)

В Киеве случилось дорожно-транспортное происшествие. Поэтому в столице задерживается движение троллейбусов.
Об этом сообщает "Киевпастранс".
Какие троллейбусы задерживаются?
Сейчас в Киеве из-за ДТП задерживается движение троллейбусов № 12, 45 по ул. Максимовича, 12. На место аварии вызвали правоохранителей.
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Пробки в столице
По информации сайта infoportal.kiev.ua, сейчас в столице дорога почти свободна. Пробки наблюдаются лишь на некоторых улицах.
Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?
В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.
В коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.
"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".
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