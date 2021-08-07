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В Киеве из-за футбола ограничат работу киевского метрополитена

7 августа 2021 12:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"

Станции метро закроют во избежание массового скопления пассажиров на платформах / Фото: коллаж "Сегодня"

Станции метро закроют во избежание массового скопления пассажиров на платформах / Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 7 августа, в Киеве внесут изменения в график работы киевского метрополитена. Причиной стало проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча между ФК "Шахтер" и ФК "Александрия".

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Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Какие станции закроют?

"В субботу, 7 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:30) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Александрия" (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", – говорится в сообщении.

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Таким образом, после завершения игры возможны ограничения на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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Подобный механизм могут применить из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Напомним, что уже на этот матч МЗ будет дарить билеты. Поскольку вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall, могут за прививку получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер".

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