В Киеве из-за футбола ограничат работу киевского метрополитена. Какие станции закроют

Возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"

13 августа состоится домашний матч ФК "Шахтер" / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 13 августа, в Киеве внесут изменения в работу киевского метрополитена путем проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Какие станции закроют?

"13 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:30) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Металлист 1925" (Харьков), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена" , – говорится в сообщении.

После завершения матча возможном закрытии на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Читайте также: Как изменился пассажиропоток на каждой из трех линий Киевского метрополитена

В метрополитене напоминают, что подобный механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Реклама

Напомним, что на данный матч МЗ дарит билеты. Поскольку вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall, могут за прививки получить билеты на футбольные матчи с участием Шахтера.

Ранее мы писали, что: