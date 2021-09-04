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В Киеве из-за футбола продлят работу киевского метрополитена

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
4 сентября, 17:10
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Также в столице могут закрыть три станции метро
Могут закрыть станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" / Фото: коллаж "Сегодня"
Могут закрыть станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве, в ночь с 4 на 5 сентября, на один час продлят работу киевского метрополитена.

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Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Работу метрополитена продлят в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Франции. Игра начнется в 21:45.

"Заметим, что возможное ограничение (закрытии) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", – говорится в сообщении.

Отметим, что данный механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Происшествия в метро Киева

В Киеве, где в воскресенье мощный ливень затопил несколько районов города, вода потоками заливала и станцию метро "Героев Днепра", причем лило прямо на силовые кабели и пути. Ранее сообщалось, что на работе поездов это якобы не отразилось.

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Также история о маленькой кошке, которая прожила неделю в тоннеле Киевского метрополитена на станции "Контрактовая площадь", взволновала сотни горожан.

Ранее мы писали:

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