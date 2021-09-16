В Киеве из-за марафона в центре перекроют движение транспорта

Также по маршруту марафона предусмотрены изменения движения общественного транспорта

Два дня в столице будут перекрыты дороги / Фото: Коллаж: Сегодня

19 сентября в столице пройдет спортивное мероприятие "11-й WORK.UA Киевский полумарафон 2021", в котором примут участие около 9 тыс. участников. По информации организаторов, с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади.

Об этом сообщает КГГА.

График перекрытия улиц 18-19 сентября:

ул. Григория Сковороды (от Контрактовой площади до ул. Волошской) – с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;

ул. Межигорская (от ул. Г. Сковороды до ул. Спасской) – с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;

ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) – с 5:00 18 сентября до 22:00 19 сентября.

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Карта марафона / Фото: КГГА

График перекрытия улиц 19 сентября:

ул. Петра Сагайдачного – с 07:00 до 13:30;

Боричев спуск – с 07:00 до 13:30;

ул. Игоревская – с 07:00 до 13:30;

ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) – с 07:00 до 13:30;

ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;

Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) – с 07:00 до 13:30;

Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;

Гаванский мост (в направлении Северного моста) – с 07:00 до 11:00;

ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) – с 07:00 до 11:00

Северный мост (в направлении жилого массива Троещина) – с 07:00 до 11:00;

ул. Трухановская – с 07:00 до 12:00;

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 11:00;

Мост Метро – с 07:00 до 10:00;

поворот с моста Метро на Набережное шоссе – с 07:00 до 11:00.

Также по маршруту марафона предусмотрены изменения движения общественного транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.

Ранее мы сообщали, что на сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой не вводить плату за провоз электросамокатов в метро.

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Напомним, 26 мая в Киевском метрополитене обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов. В метрополитене отмечают: важно сообщить контролеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контролер не видел оплаты проезда, вас попросят заплатить повторно.