В Киеве из-за митингов остановилось движение транспорта: где не проехать (фото, видео)

В Соломенском районе образовалась огромная пробка, общественный транспорт не ходит

В Киеве перекрыли Соломенскую площадь. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с утра 11 февраля перекрыли движение по Соломенской площади. В результате образовалась огромная пробка.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Заезд на Соломенскую площадь запретили, теперь можно ехать только через Воздухофлотский проспект. Движение общественного транспорта тоже приостановили. Это вызвало негодование у людей.

Причиной перекрытия стала акция вблизи Киевского апелляционного суда. Там сегодня рассматривают дело пятого президента Украины Петра Порошенко.

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В Соломянском районе образовались пробки. Фото: скриншот из google maps

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Что происходит на Соломенской площади. Фото: Сегодня

Из-за митингов в центре Киева перекрывали движение транспорта

В центре Киева 1 февраля в связи с массовыми мероприятиями перекрыли движение транспорта. У Верховной Рады собрались ФОПы, а под Кабмином проводился еще один митинг.

Спецтехника перекрыла движение по улице Михаила Грушевского от улицы Садовая в правительственном квартале к Крепостному переулку. В 13:00 под зданием правительства запланирована акция "За ТВ українською!" активистов сообщества "Язык объединяет". Акции прошли мирно.

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