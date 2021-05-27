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Прорыв воды на Лыбедской остановил общественный транспорт: схема объезда

27 мая, 15:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пока на месте ЧП работают коммунальные службы

Общественный транспорт изменил маршрут на Антоновича. Фото: Киев Власть

Общественный транспорт изменил маршрут на Антоновича. Фото: Киев Власть

В Киеве временно изменили движение общественного транспорта. Это произошло из-за аварии возле станции метро "Лыбедская".

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Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс" в Facebook.

Так, троллейбусы №1, 12,42,43,50,91 и автобусы №20,20К, 27,51,52 будут ходить по другому маршруту, который можно увидеть на схемах.

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"В связи с аварией инженерных сетей на улице Антоновича", – пишут в сообщении.

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На месте работает ответственная служба города.

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Напомним, что в Киеве возле ТЦ Ocean Plaza на улице Антоновича, 176, прорвало трубу.

Такая ситуация около станции "Лыбедская" не впервые. Ранее мы писали, что в 2020 году крупнейший торговый центр столицы Ocean Plaza, который находится в Голосеевском районе Киева, затопило горячей водой.

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