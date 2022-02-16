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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве — сбой в работе общественного транспорта: какая ситуация на дорогах сейчас (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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16 февраля, 21:08
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В настоящее время в столице изменено движение автобусов, а также задерживаются трамваи
Движение автобусов изменили из-за ДТП, а трамваи задерживаются по техническим причинам/Фото: коллаж: "Сегодня"
Движение автобусов изменили из-за ДТП, а трамваи задерживаются по техническим причинам/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киеве сменили движение автобусов по ул. Миколайчука, 1. Это связано с дорожно-транспортным происшествием. Кроме того, в столице задерживаются трамваи.

Об этом сообщает "Киевпасстранс".

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Подробности

"Изменено движение автобусов № 49, 95 по ул. Миколайчука, 1 в направлении ст. м. "Левобережная" по причине ДТП. На место вызвана полиция", — говорится в сообщении.

В настоящее время движение автобусов № 49, 95 организовано по ул. Тычины.

Кроме того, по техническим причинам задерживается движение трамваев № 12, 17 на ул. Краснофлотская – 3 линия в направлении Пущи-Водицы. На место направлена ответственная служба предприятия.

Пробки в столице

По информации сайта infoportal.kiev.ua, сейчас в столице дорога почти свободна. Лишь кое-где наблюдаются "тянучка".

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В Киеве снова могут ввести спецпропуска в транспорт

В случае введения в Украине тотального локдауна власти Киева планируют ввести спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.

Кроме того, он добавил, что метро в Киеве будет работать в прежнем режиме и закрывать его в случае локдауна не планируют.

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Поворозник надеется, что введения ограничений на транспорте удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.

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