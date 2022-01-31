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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве изменили движение автобусов на два месяца: маршруты

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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31 января, 15:08
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Коммунальщики осуществят запланированные ремонтные работы
В столице в общественном транспорте произойдут изменения. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице в общественном транспорте произойдут изменения. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с 1 февраля и ориентировочно до 31 марта внесли изменения в маршрут автобусов №48. Это связано с проведением работ по прокладке инженерных сетей на улице Энтузиастов.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Изменения в работе транспорта

Как стало известно, движение автобусов будет организовано по трассе:

  • станция метро "Левобережная" – улица Раисы Окипной – Русановская набережная – бульвар Русановский – бульвар Игоря Шамо – улица Энтузиастов (до Русановской набережной) – улица Энтузиастов – бульвар Игоря Шамо – улица Энтузиастов – метро "Левобережная".

Цены на проезд в маршрутках Киева вырастут

Киевляне активно обсуждают возможное подорожание проезда в городском транспорте столицы. Интерес к теме возник после того, как в мэрии озвучили себестоимость разовой поездки – 22 грн, но это лишь расчеты. Сайт "Сегодня" выяснял, будут ли поднимать тарифы за проезд в столичных маршрутках.

В КГГА нам сообщили, что город не имеет права диктовать тарифную политику перевозчикам. Стоимость проезда частные транспортные компании устанавливают сами, но обязаны об этом уведомить мэрию за две недели.

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"В документах, которые транспортные компании подавали на конкурс, помимо прочего, прописан тариф. У всех был указан тариф 10 гривен. Если они захотят изменить стоимость проезда, то обязаны за две недели предупредить КГГА об изменениях. Если наши инспекторы выедут на проверку и заметят измененный тариф, то это будет считаться нарушением, и нужно составлять соответствующий акт на транспортную компанию", – пояснили нам в КГГА.

Эксперты говорят, что вопрос подорожания проезда в маршрутках Киева назревает давно.

"Перевозчики его сдерживают как могут, но это больше похоже на то, как пытаться удержать слона за ногу. Все дорожает в цене, а никакой индексации нет, в том числе зарплат у пассажиров. Думаю, что подорожание проезда в маршрутках – это неизбежный шаг. Но перевозчикам придется согласовать новые расценки с киевской мэрией", – рассказал сайту "Сегодня" глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

Он считает, что тариф в маршрутках должен быть единым. И в этом вопросе перевозчики должны сойтись с руководством города.

"Перевозчики должны быть в равных условиях – и коммунальные, и частные. Все должно быть обосновано и просчитано, а также экономически целесообразно. Например, есть маршруты, где высокий пассажиропоток, а есть маршруты, где мало пассажиров. Нужно обязательно брать это во внимание", – отмечает Алексей Павленко.

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