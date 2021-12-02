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В Киеве изменили маршруты автобусов (список)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
2 декабря, 09:47
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Автобусы поменяют свои маршруты из-за работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия на разворотной площадке автобусов
Автобусы сегодня поменяют маршрут
Автобусы сегодня поменяют маршрут / Фото: Коллаж: Сегодня

2 декабря маршруты автобусов №№ 104, 108 изменены. Ориентировочно это будет с 11:00 до 15:00.

Об этом сообщает "Киевпастранс" в Telegram.

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Почему автобусы поменяют маршрут

Автобусы поменяют свои маршруты из-за работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия на разворотной площадке автобусов по адресу просп. Николая Бажана, 3.

Как будут ездить автобусы

Движение автобусов №№ 104, 108 в направлении движения ст. г. Харьковская будет организовано в соответствии с с. Бортничи и ул. Митрополита Андрея Шептицкого на ул. Декабристов по действующим маршрутам, дальше – просп. Николая Бажана – ул. Ревуцкого – ул. Декабристов, а потом снова по действующим маршрутам.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

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Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

  • COVID-сертификат;
  • отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;
  • справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

Ранее мы писали:

  • В Киеве часть больниц заполнены на 100% COVID-больными. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.
  • В Украине двум врачам суд вынес приговоры за подделку COVID-документов. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок, другого осудили условно.

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