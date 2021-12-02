В Киеве изменили маршруты автобусов (список)

2 декабря маршруты автобусов №№ 104, 108 изменены. Ориентировочно это будет с 11:00 до 15:00.
Об этом сообщает "Киевпастранс" в Telegram.
Почему автобусы поменяют маршрут
Автобусы поменяют свои маршруты из-за работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия на разворотной площадке автобусов по адресу просп. Николая Бажана, 3.
Как будут ездить автобусы
Движение автобусов №№ 104, 108 в направлении движения ст. г. Харьковская будет организовано в соответствии с с. Бортничи и ул. Митрополита Андрея Шептицкого на ул. Декабристов по действующим маршрутам, дальше – просп. Николая Бажана – ул. Ревуцкого – ул. Декабристов, а потом снова по действующим маршрутам.
Как работает транспорт в карантин
В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.
Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:
- COVID-сертификат;
- отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;
- справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".
В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.
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