В Киеве изменилось движение автобусов – маршруты

В Киеве с утра, 11 ноября, изменилось движение автобусов №87, 108. Причиной послужило проведение дорожных работ.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".
"Изменено движение автобусов № 87, 108 по улице Шумского", – говорится в сообщении.
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Как организовано движение
- Движение автобусов №87 организовано по улице Тычины.
- Движение автобусов №108 организовано по Днепровской Набережной.
Киевляне требуют запретить ремонт дорог
В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах города в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00.
Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета.
"Во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Экономия времени, здоровья и средств на топливо – цель этой петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан по городу на механических транспортных средствах. Перед ремонтом основной дороги делается удобный объезд или работы проводятся в ночное время суток", – пишет автор.