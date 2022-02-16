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В Киеве изменится движение трамваев – маршруты и график

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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16 февраля, 12:47
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Коммунальщики проведут ремонт трамвайных путей на одной из улиц
В столице изменится движение транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице изменится движение транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в ночь на 17 февраля будет изменен режим работы общественного транспорта. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Изменения в транспорте

В ночь на 17 февраля будет сокращен режим работы трамваев маршрута №14. Причина – ремонт трамвайных путей по улице Глубочицкой.

С 01:00 до 05:00 движение трамваев по улице Глубочицкой будет закрыто.

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

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Маршрут №14:

  • от Контрактовой площади: 22:45, 23:00;
  • от проспекта Отрадный: 23:54, 00:01.

В 05:00 движение трамваев будет возобновлено по собственным маршрутам.

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

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В коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

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