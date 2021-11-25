В Киеве изменится график троллейбусов: расписание и маршруты

В Киеве в ночь на 26 ноября будут изменены маршруты троллейбусов № 92Н, 93Н, 94Н. На пересечении просп. Победы – ул. В. Гетьмана – ул. А. Довженко ремонтируют контактную сеть троллейбуса.
Об этом сообщает "Киевпастранс" в Telegram.
С 01:30 до 04:30 движение троллейбусов будет организовано:
- Маршрут №92Н от просп. Свободы на ул. И. Выговского по действующему маршруту, далее – ул. Стеценко – ул. Академика Щусева – ул. Ю. Ильенко – ул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола – просп. Воздухофлотский, далее по действующему маршруту.
- Маршруты № 93Н, 94Н в соответствии с ул. Чернобыльской и просп. Леся Курбаса до просп. Победы по действующим маршрутам, далее – ул. Д. Щербаковского – ул. Стеценко – ул. Академика Щусева – ул. Ю. Ильенко – ул. Сечевых Стрельцов – ул. В. Черновола – просп. Победы, дальше по действующим маршрутам.
Как работает транспорт в карантин
В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.
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Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:
- COVID-сертификат;
- отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;
- справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".
В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.
Ранее мы писали:
- В Киеве часть больниц заполнена на 100% COVID-больными. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.
- В Украине двум врачам суд вынес приговоры за подделку COVID-документов. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок, другого осудили условно.