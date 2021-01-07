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В Киеве изменят движение общественного транспорта из-за локдауна

7 января, 10:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Горожан призывают не пользоваться метро и маршрутками без необходимости

Во время локдауна с 8 по 24 января в Киеве изменится работа общественного транспорта. В Киевской городской администрации (КГГА) предупредили, что:

  • интервалы в графике городских рейсов могут увеличить;
  • в трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки будут пускать столько пассажиров, сколько сидячих мест в салоне;
  • некоторые станции метро могут закрыть или ограничить вход/выход, об этом пассажиров будут предупреждать звуковыми оповещениями.
Видео: Сегодня
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"Городская власть призывает киевлян не пользоваться общественным транспортом без необходимости", – добавили в КГГА.

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При этом, как заверял мэр Киева Виталий Кличко, весь коммунальный транспорт будет ежедневно проходит процедуру дезинфекции. Каждый день на маршруты в столице выходят более 500 автобусов, 328 троллейбусов и 266 трамваев.

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Напомним, ношение маски в общественных местах, включая транспорт, остается обязательным.

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Ранее сайт "Сегодня" также разбирался, почему в маршрутках Киева перестали оплачивать проезд банковскими картами.

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транспорт Киев метро маршрутки КГГА троллейбусы трамваи график автобусы локдаун

Источник: Сегодня

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