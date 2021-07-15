В Киеве изменят маршруты троллейбусов. Куда не доехать

В столице продолжается ремонт проспекта Степана Бандеры – его участки перекрывают по очереди

На три дня перекроют проспект Степана Бандеры / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве продолжается капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры – в связи с этим в столице с 16 по 19 июля изменят маршруты троллейбусов № 25, 27, 29-Д, 30, 31-Д, 34-Д.

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Об этом сообщает "Киевпастранс"



Движение троллейбусов изменят с 21:00. 16 до 06 19 июля по просп. Степана Бандеры и ул. Елены Телиги (на участке от ул. Героев Сталинграда до ул. Ольжича).



Движение троллейбусов будет организовано:

маршрут № 25 – от ул. Свободы ст. м. "Лукьяновская";

маршруты № 27 и 30 соответственно – от зал. ст. "Киев-Волынский" и ул. Кадетский Гай до ул. Ольжича;

маршруты № 29-Д, 31-Д соответственно -от ст. м. "Дарница" и ул. Милославской до ст. м. "Минская";

маршрут № 34-Д – от ул. Северной до ул. Степана Бандеры.

Также, в столице на время ремонта продлят режим работы автобусов маршрутов № 21 и 101. А маршруты заездов и выездов троллейбусов №29-Д, 30,31-Д, 34-Д, 37,37-А, 47,50, 50-К и 91-Н Куренёвского ТРЕД и № 25 ТРЕД № 2 будут изменены.

Ранее мы сообщали, что в Киеве будут ремонтировать дорогу в Международный аэропорт "Борисполь" – движение транспорта будет временно закрыто. Ремонтные работы продлятся два месяца.

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Напомним, что в пятницу, 11 июня, в Киеве на улице Братиславской запустили полосу для движения общественного транспорта . Вскоре такие полосы появятся еще на нескольких улицах Киева.