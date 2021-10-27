В Киеве кортеж Суркиса мчался по встречке (фото, видео)

Ранее самый дорогой автомобиль среди депутатов Верховной Рады IX созыва задекларировал именно представитель фракции ОПЗЖ Григорий Суркис

В Киеве сегодня, 27 октября, заметили в центре города кортеж депутата фракции ОПЗЖ Григория Суркиса, который нарушал ПДД. Видео делится сайт "Сегодня".

Так, в ролике видно, как сопровождение Суркиса просто мчит по встречке на большой скорости. Скорее всего, боятся опоздать.

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Его Maybach заметили по улице Фрунзе в Подольском районе города.

Отметим, что самый дорогой автомобиль среди депутатов Верховной Рады IX созыва задекларировал представитель фракции ОПЗЖ Григорий Суркис. Он внес в декларацию Mercedes-Benz Maybach S650 2018 года выпуска, купленный в 2019 году.

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Кортеж заметили на Куреневке / Фото: Сегодня

По предварительной информации, никто не пострадал. А могло закончится плачевно, например, как у мажора из Харькова.

Страшное ДТП с мажором в Харькове

В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария . Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.

. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек. Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.

Что известно о водителе Infinity?

Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

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Конфликт с правоохранителями

На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.

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