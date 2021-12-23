Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве маршрутка с открытыми дверями возила пассажиров весь день (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
23 декабря, 20:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Водитель транспортного средства по просьбе пассажиров отремонтировать двери игнорировал их
Людям пришлось самостоятельно закрывать сломанные двери/Коллаж: "Сегодня"
Людям пришлось самостоятельно закрывать сломанные двери/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве, где сегодня очень холодная погода, люди в транспорте ехали с ветерком. В одной из маршруток во время движения не закрывали двери.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Реклама

Детали

Водителя маршрутки №511 пассажиры попросили закрыть двери, поскольку транспортное средство двигалось с открытыми, да еще и в "минусовую" температуру на улице. Он ответил, что дверь не работает. Тогда люди попросили, чтобы мужчина остановил транспортное средство и решил проблему. Но тот проигнорировал. На видео видно, как людям пришлось самим закрывать дверь.

Проблема была и раньше

В Telegram-канале отмечают, что об этой проблеме на этом же маршруте уже сообщали ранее. Однако никаких действий со стороны водителя или перевозчика выполнено не было.

Реклама

Подорожание проезда в столице после отопительного сезона

  • Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.
  • При оплате проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн, независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
  • Для пассажиров, покупающих поездки пополнением электронного билета, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).
  • Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидкой. Одна поездка обойдется от 14,20 грн, в зависимости от типа проездного.
  • Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

Важно отметить, что город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

7 761

заболело за неделю в Киeвe

+4%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.25

Российский рубль (₽)

0.3691

Евро (€)

30.81

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять