В Киеве маршрутка с пассажирами ехала с открытой дверью(видео)

Инцидент произошел в маршрутке с номером "90"

Сегодня утром, 4 марта, в Киеве пассажирская маршрутка ехала с открытой дверью.

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Об этом рассказали очевидцы, которые находились в транспорте, пишет Киев Сейчас в Telegram.

В частности, инцидент произошел в маршрутке с номером "90".

"Поездка с ветерком – водитель 90 автобуса прокатил пассажиров одну остановку с открытой дверью", – пишут в Сети.

Почему так произошло – неизвестно.

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Ранее мы писали, что в Киеве на улице Кирилловской произошло ЧП – у маршрутки отвалилось колесо.

Напомним, в Ровенской области на трассе Киев – Чоп в ДТП погибли двое братьев из Львова. Еще две женщины пострадали.

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