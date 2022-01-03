В Киеве масштабное ДТП спровоцировало пробку – карта (видео)

В Киеве ДТП с опрокидыванием произошло недавно на Набережном шоссе (в сторону Подола). На месте работают правоохранители. Как сообщили "Сегодня" в полиции, есть пострадавшие.
"Предварительно, водитель, двигаясь на автомобиле "Хонда Сивик", не придерживался безопасной дистанции, и допустил столкновение с автомобилем "ПЕЖО 3008". После чего автомобиль "Хонда Сивик" перевернулся на крышу. В результате ДТП травмы получила пассажирка "Хонда Сивик", которую с ЗЧМТ и травмой правой руки госпитализировали в больницу", – рассказали "Сегодня" в патрульной полиции Киева.
На месте образовалась пробка
На месте ЧП образовалась гигантская пробка в сторону Почтовой площади. Это подтверждают данные онлайн-сервиса Google maps.
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Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.