В Киеве масштабный сбой транспорта – список маршрутов (фото, видео)

Частично транспорт не едет по причине обледенения проводов

Что в столице происходит с транспортом. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 8 декабря, в Киеве произошел массовый сбой в работе общественного транспорта. Сейчас задерживается движение нескольких маршрутов.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Проблемы с транспортом в столице

По состоянию на вечер 8 декабря задерживается движение трамваев №14, 15 по ул. Дегтяревская – ин-тут Газа по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Также задерживается движение трамваев №14, 18 по ул. Глубочицкая, 44 по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Кроме того, из-за обледенения проводов остановилось движение троллейбусов №22, 27, 30 на улицах Телиги и Довженко.

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Задерживается движение троллейбусов №41 на ул. Святошинская – ул. Котельникова из-за падения дерева. На место направлена ответственная служба города.

Также задерживается движение троллейбусов №11,12,16,19 по ул. Еленовская по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

В Киеве не едут трамваи. Фото: "Сегодня"

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В Киеве стоит транспорт. Фото: "Сегодня"

В Киеве проблемы с транспортом. Фото: "Сегодня"

Почему происходят сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много заторов и скопления легкового транспорта. Кроме того, в столице предостаточно мест, где сейчас продолжается ремонт дорог. Также они проводятся на основных магистралях города.

"Из-за этого происходят технические сбои в работе общественного транспорта", – пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что из-за этого происходят сбои в работе общественного транспорта как утром, так и вечером.

В столице много ДТП

Также причиной сбоев в работе транспорта становятся аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

Причиной сбоя в работе трамваев становятся неправильно припаркованные автомобили

Так, водители оставляют свои автомобили рядом с трамвайными рельсами, и транспорт не может проехать. Водителям трамваев приходится дожидаться автовладельцев и вызывать на место патрульную полицию.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже, чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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