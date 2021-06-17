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В Киеве массово минируют станции столичного метрополитена

17 июня 2021 13:12

Виктория Барановская Виктория Барановская

О минировании станций киевского метрополитена сообщают поочередно – звонки поступают в разное время и с разных номеров

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Киевлянам с утра пришлось запасаться валидолом. Поочередно в столице минировали центральные станции метро – их закрывали на вход и выход для пассажиров.

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Сначала взрывотехники проверяли станцию "Крещатик", плюс пересадочный узел. Затем "Золотые ворота" и пересадку на "Театральну". Позже стало известно, что взрывотехники проверяют станцию "Дворец спорта" и пересадочный узел.

"Около десяти утра поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала Киева, а также центральных станций метро столицы. В перечне от анонима были указаны станции "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец спорта" и "Университет". Взрывотехники проводят проверку всех станций по очереди. Пока взрывоопасных предметов не выявлено – проверены две станции из списка. Работы по проверке продолжаются", - сообщили нам в полиции Киева.

Отметим, что о минировании станций киевского метрополитена сообщают поочередно – звонки поступают в разное время. Взрывотехники практически переходят с одной станции метро к другой.

По последним данным, станция метро "Университет" до сих пор не работает. Остальные – уже проверили и открыли.

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Ранее мы сообщали, что в полицию Харькова поступило сообщение о массовом минировании в городе. Среди объектов, которые "заминировали" медицинские учреждения города.

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Напомним, в Киеве неизвестные сообщили о минировании одного из учебных заведений – гимназии № 32 на улице Федорова. Впоследствии взрывчатки в помещении не обнаружили.

Также копы вычислили "минера" Верховной Рады.

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