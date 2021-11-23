В Киеве массовый сбой в работе транспорта: причина и маршруты

В столице много пробок с самого утра

В Киеве проблемы с транспортом. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 23 ноября, в Киеве произошел массовый сбой в работе транспорта. Задерживается движение автобусов, троллейбусов и трамваев.

Об этом сообщили в "Киевпастрансе".

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Где задержка?

Задерживается движение автобусов №21, 73, 100, 101, 114 и троллейбусов №29, 30, 31, 47, 50, 50к, пр-т Маяковского, Керченская пл, пр-т Ватутина, пр-т Героев Сталинграда по причине скопления автотранспорта. На место вызвана полиция.

Введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

Также задерживается движение трамваев №22к на ул. Стальского по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

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Кроме того, задерживается движение трамваев № 14, 15 на ул. Гавела, 36 в направлении пр-т Отрадного по причине травмирования пассажира.

Пробки в столице

Почему происходят сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много заторов и скопления легкового транспорта. Кроме того, в столице предостаточно мест, где сейчас продолжается ремонт дорог. Также они проводятся на основных магистралях города.

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"Из-за этого происходят технические сбои в работе общественного транспорта", – пояснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что из-за этих причин происходят сбои в работе общественного транспорта как утром, так и вечером.

В столице много ДТП

Также причиной сбоя работы транспорта стают аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части собралась пробка из вереницы троллейбусов.

Причиной сбоя в работе трамваев становятся неправильно припаркованные автомобили

Так, водители оставляют свои автомобили рядом с трамвайными рельсами, и транспорт не может проехать. Водителям трамваев приходится дожидаться автовладельцев и вызывать на место патрульную полицию.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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