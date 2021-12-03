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В киевском метро могут закрыть несколько станций: список

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
3 декабря, 11:32
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Соответствующие меры применили во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций
Ограничения в метро Киева. Фото: коллаж "Сегодня"
Ограничения в метро Киева. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 3 декабря, в Киеве ограничат работу нескольких станций метро. Это связано с проведением футбольного матча между "Шахтером" и "Львовом".

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

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Какие станции метро закроют?

Как стало известно, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Соответствующие меры применили во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Кроме того, киевлян попросили соблюдать масочный режим.

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В Киеве участились масштабные сбои в работе транспорта

Это касается маршруток, трамваев и троллейбусов. Это связано с плотным автомобильным трафиком в городе – много пробок и скопления легкового транспорта.

Как сообщили нам в "Киевпасстрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. Кроме того, в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Они также производятся на основных магистралях города.

"Из-за этого происходят технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпасстранс".

Там дополняют, что по этим причинам происходят сбои в работе общественного транспорта как утром, так и вечером.

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