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В Киеве могут закрыть пять станций метро – список

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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7 января, 09:36
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Уже завтра метрополитен будет работать в обычном режиме
В столичном метро сегодня будут изменения в работе
В столичном метро сегодня будут изменения в работе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 7 января могут закрыть пять станций метро. Это произойдет, чтобы избежать скоплений пассажиров в подземке.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"Для избежания скопления большого количества людей на платформах 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро", – написали в ведомстве.

Какие станции могут закрыть

  • "Золотые ворота",
  • "Контрактовая площадь",
  • "Почтовая площадь",
  • "Крещатик",
  • "Майдан Независимости".

Актуальные правила перевозок пассажиров

В регионах с желтыми, оранжевыми или красным уровнем эпиднебезопасности:

Разрешен проезд при наличии у всех людей одного из документов:

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  • документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины против COVID-19 (для регионов в желтой зоне);
  • международный, внутренний или иностранный сертификат с полным курсом вакцинации против COVID-19, отрицательным ПЦР-тестом или подтверждением о выздоровлении после коронавирусной болезни в бумажном или электронном виде (в приложении "Дія");
  • отрицательный ПЦР или экспресс-тест на определение антигена (не более чем за 72 часа).

Запрещается перевозить больше пассажиров, чем мест для сидения (кроме метро).

Пассажиры и водитель должны быть в защитных масках или респираторах.

Раньше мы писали:

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