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Киевляне смогут оплатить проезд в наземном транспорте банковской картой – подробности

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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25 января, 17:44
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Полгода назад город полностью отказался от бумажных талонов в муниципальном транспорте
70% пассажиров используют транспортную карту для оплаты проезда в столице
70% пассажиров используют транспортную карту для оплаты проезда в столице / Фото: Коллаж: Сегодня

В феврале в Киеве планируется запустить тестовую оплату банковской картой в наземном транспорте. Система будет работать в тестовом режиме по нескольким маршрутам коммунального наземного транспорта.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

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"Е-билет – важный элемент цифровой трансформации Киева. Город получил прозрачную систему оплаты и учет реального пассажиропотока, а киевляне – удобный сервис, который продолжаем совершенствовать", – написал Оленич.

Как отметил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Олег Половинко, полгода назад Киев полностью отказался от бумажных талонов в муниципальном транспорте. За 6 месяцев пассажирами метро и наземного транспорта было приобретено 140 миллионов е-билетов, а в приложении "Киев Цифровой" сгенерировано 11 млн QR-билетов.

Подробнее о 6 месяцах работы е-билета:

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  • 70% пассажиров используют транспортную карту для оплаты проезда;
  • в метро оплатили поездку 94,5 миллиона раз, а в наземном транспорте 45 миллионов раз.

Также директор департамента добавил, что в предновогоднюю ночь общественный транспорт перевез более 2 миллионов пассажиров.

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка. А именно – частые ДТП.

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Также на движение транспорта в значительной мере влияют погодные условия.

Кроме того, сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов.

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