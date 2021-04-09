В Киеве мужчина прицепился к троллейбусу и так проехался по городу (видео)

Видео с момента опубликовали в Сети

В Киеве молодой человек ехал, зацепившись за троллейбус.

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Видео со зрелищными "покатушками" опубликовал Kyiv NEWS в Telegram.

Мужчина с бежевом пальто и шапке ехал, держась за поручни, а в руках держал сумку. Комментаторы предположили, что возможно он так решил добраться на работу.

"Кличко утверждает, что спецпропуска получили все, кто нуждался. Но, как видим, есть люди, которые не получили", - написали в паблике.

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Мы сообщали, что в Киеве двое экстремалов устроили покатушки на крыше вагона метро.

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Ранее мы писали, почему больных на гемодиализе лишили транспорта во время локдауна. Многим пациентам приходится добираться едва ли не пешком.

Также сообщалось, как киевляне добираются на работу без спецпропуска.

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