В Киеве на ходу загорелась маршрутка (видео)

Сегодня, 26 ноября, в Киеве в Святошинском районе на ходу загорелась маршрутка.
Видео появилось в Telegram-канале dtp.kiev.ua.
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На ходу утром загорелась маршрутка № 455. Ее потушили сразу же. Никто не пострадал.
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Проверяю пассажирский транспорт в городе
В четверг, 25 ноября, патрульная полиция Киева начала "охоту на корыта". С помощью мобильных станций диагностики копы проверяют у пассажирского и грузового транспорта изношенность шин и техсостояние рулевого управления.
Диагностическая станция полиции представляет собой автобус, в котором есть все необходимое оборудование. Копы надевают его на руль того транспорта, который остановили, измеряют также изношенность шин.
Как работает транспорт в карантин
В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.
Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:
- COVID-сертификат;
- отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;
- справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".
В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.