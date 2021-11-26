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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве на ходу загорелась маршрутка (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
26 ноября, 12:17
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Вчера в столице полиция проверяла состояние пассажирского и грузового транспорта
Загорелась маршрутка № 455 / Коллаж "Сегодня"
Загорелась маршрутка № 455 / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 26 ноября, в Киеве в Святошинском районе на ходу загорелась маршрутка.

Видео появилось в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

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Подробности

На ходу утром загорелась маршрутка № 455. Ее потушили сразу же. Никто не пострадал.

"Лучшему транспорту в Киеве быть", – написано под видео.

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Проверяю пассажирский транспорт в городе

В четверг, 25 ноября, патрульная полиция Киева начала "охоту на корыта". С помощью мобильных станций диагностики копы проверяют у пассажирского и грузового транспорта изношенность шин и техсостояние рулевого управления.

Диагностическая станция полиции представляет собой автобус, в котором есть все необходимое оборудование. Копы надевают его на руль того транспорта, который остановили, измеряют также изношенность шин.

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

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Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

  • COVID-сертификат;
  • отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;
  • справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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