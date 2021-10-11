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В Киеве на неделю перекроют улицу: где не проехать (карта)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
11 октября, 16:44
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Движение транспорта ограничат с 11 по 17 октября
В Киеве ограничат движение транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве ограничат движение транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

С 11 по 17 октября в Киеве перекроют движение на Владимирском проезде (от улицы Малой Житомирской до улицы Михайловской).

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

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Где и когда перекроют движение?

С 21:00 11 октября до 00:00 17 октября будет перекрыто движение на Владимирском проезде (от улицы Малой Житомирской до улицы Михайловской).

В чем причина?

Перекрытие движения связано с проведением мероприятий на Михайловской площади и Владимирском проезде. Там будет статический показ современных образцов вооружения и военной техники сил безопасности и обороны.

К слову, полиция просит водителей отнестись с понимаем к временным ограничениям.

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Перекрытие движения в Киеве. Карта патрульной полиции Киева
Перекрытие движения в Киеве. Карта патрульной полиции Киева

Мероприятия на День защитника в Киеве

В Киеве 14 октября готовятся отмечать большой национальный праздник – День защитника Украины – и одновременно религиозный – Покров Пресвятой Богородицы. Сайт "Сегодня" узнавал, что будет происходить в этот день в городе.

Киевляне требуют запретить ремонт дорог

В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах Киева в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00. В частности, во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета.

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Ранее мы сообщали, что на сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой не вводить плату за провоз электросамокатов в метро.

Напомним, 26 мая в Киевском метрополитене обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов. В метрополитене отмечают: важно сообщить контролеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контролер не видел оплаты проезда, вас попросят заплатить повторно.

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