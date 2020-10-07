В Киеве на проспекте Бандеры ограничат движение на две недели (карта)

В Киеве с 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры частично ограничат движение.

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Об этом сообщает КГГА.

На проспекте Бандеры завершен первый этап капитального ремонта. Магистраль обновлено от Северного моста до проспекта Оболонского.

"В ночь на 7 октября дорожники начнут ремонт на следующей части проспекта", – пишут в сообщении.

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Так, работы продлятся на участке от ул. О. Телиги до железнодорожной станции "Зенит".

Во время работ движение будет ограничено частично.

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Ранее мы писали, что на Южном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта до 15 октября.

А в Сети появилось видео "ремонта" со столичного моста на улице Дегтяревской, который расположен над проспектом Победы недалеко от станции метро "Берестейская". Очевидцы сообщили, что изношенные конструкции моста закрепили металлическими скобами и не ремонтировали их.

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На путепроводе на Богатырской уже закончен первый этап работ – смотрите видео:

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