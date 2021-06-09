В Киеве на проспекте Науки столкнулись два автобуса – есть пострадавшие (фото, видео)

ДТП на Демиевской площади, столкнулись два автобуса, фото: Юрий Коваленко, "Сегодня"
Утром в среду, 9 июня, в Киеве на проспекте Науки столкнулись два автобуса. У одного из транспортных средств выпали двери.
Об этом сообщает журналист "Сегодня".
В результате ДТП пострадал пассажир городского автобуса. Его забрали в больницу.
ДТП на проспекте Науки в Киеве, фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"
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Из-за аварии, в которой столкнулись коммунальный и междугородный автобусы, образовалась пробка.
ДТП на Демиевской площади, столкнулись два автобуса, фото: Юрий Коваленко, "Сегодня"
Предварительно, грузовик пропускал автобус, который выезжал с автовокзала, в этот момент в грузовик влетел в городской автобус, затем его отбросило в белый автобус.
ДТП на Демиевской площади, фото: Юрий Коваленко, "Сегодня"
ДТП на Демиевской площади, фото: Юрий Коваленко, "Сегодня"
Движение затруднено от проспекта Валерия Лобановского до проспекта Науки.
Напомним, на Закарпатье на трассе Киев – Чоп столкнулись два автомобиля Volkswagen. Двое мужчин погибли, пострадала жена одного из них – она в реанимации.