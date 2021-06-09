Українська
$ 27,18
33,11
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

В Киеве на проспекте Науки столкнулись два автобуса – есть пострадавшие (фото, видео)

9 июня 2021 11:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Из-за столкновения коммунального и междугородного автобуса образовалась пробка

ДТП на Демиевской площади, столкнулись два автобуса, фото: Юрий Коваленко, "Сегодня"

ДТП на Демиевской площади, столкнулись два автобуса, фото: Юрий Коваленко, "Сегодня"

Утром в среду, 9 июня, в Киеве на проспекте Науки столкнулись два автобуса. У одного из транспортных средств выпали двери.

Реклама

Об этом сообщает журналист "Сегодня".

В результате ДТП пострадал пассажир городского автобуса. Его забрали в больницу.

ДТП на проспекте Науки в Киеве, фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

ДТП на проспекте Науки в Киеве, фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

Реклама

Читайте также:

Под Киевом в свой день рождения погиб 12-летний мальчик – семья попала в ДТП

Из-за аварии, в которой столкнулись коммунальный и междугородный автобусы, образовалась пробка.

ДТП на Демиевской площади, столкнулись два автобуса, фото: Юрий Коваленко, "Сегодня"

ДТП на Демиевской площади, столкнулись два автобуса, фото: Юрий Коваленко, "Сегодня"

В тренде
Загадки киевского метро. Как создавался огромный мурал на "Осокорках"
Реклама

Предварительно, грузовик пропускал автобус, который выезжал с автовокзала, в этот момент в грузовик влетел в городской автобус, затем его отбросило в белый автобус.

ДТП на Демиевской площади, фото: Юрий Коваленко, "Сегодня"

ДТП на Демиевской площади, фото: Юрий Коваленко, "Сегодня"

ДТП на Демиевской площади, фото: Юрий Коваленко, "Сегодня"

ДТП на Демиевской площади, фото: Юрий Коваленко, "Сегодня"

Реклама

Движение затруднено от проспекта Валерия Лобановского до проспекта Науки.

Напомним, на Закарпатье на трассе Киев – Чоп столкнулись два автомобиля Volkswagen. Двое мужчин погибли, пострадала жена одного из них – она в реанимации.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

Метро на Виноградарь: когда ждать новых станций
Метро на Виноградарь: когда ждать новых станцийТранспорт
Незаметные жители: какие бактерии живут в киевском метро (фото)
Незаметные жители: какие бактерии живут в киевском метро (фото)Другие новости
Устроили темную: в киевской подземке остановился поезд и отключили свет
Устроили темную: в киевской подземке остановился поезд и отключили светТранспорт
Не пристегнулся и вылетел из авто: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими (видео)
Не пристегнулся и вылетел из авто: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими (видео)Транспорт
Станцию Киевского метрополитена на Виноградарь обещают открыть до конца года
Станцию Киевского метрополитена на Виноградарь обещают открыть до конца годаТранспорт
Под Киевом автомобиль сбил лося, животное сильно пострадало (фото)
Под Киевом автомобиль сбил лося, животное сильно пострадало (фото)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять