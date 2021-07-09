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В Киеве на ремонт закрывают фуникулер. Когда возобновит работу

9 июля 2021 20:05

Виктория Барановская Виктория Барановская

Киевский фуникулер не будет работать почти две недели – 12 июля начнется ремонт

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 12 дней не будет работать столичный фуникулер – его закрывают на плановый ремонт.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс"

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Киевский фуникулер будет находиться на плановом ежегодном ремонте 12 дней – с 12 по 24 июля.

"Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

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Отметим, что в прошлом году столичный фуникулер закрывали на ежегодный плановый ремонт почти на три недели – от 3 до 21 августа.

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Ранее мы писали, что в Киеве в наземном городском транспорте уже не будет кондукторов, которые продают билеты на проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах.

Также сообщалось, что проезд в столичном транспорте подорожает до конца лета. В КП "Киевский метрополитен" заявили, что коммунальный транспорт работает в убыток и цену за проезд, все же поднимут. Однако стоимость билета обещают сделать компромиссной.

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