В Киеве на Рождество могут закрыть станции метро – список

В пятницу, 7 января, в Киеве возможно ограничение на вход для пассажиров пяти станций метрополитена.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Где может быть закрытие метро?
В зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:
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В Киеве могут закрыть несколько станций метро. Фото: пресс-служба КГГА
В Киеве изменят движение троллейбусов
В Киеве в ночь на 8 января будет изменен маршрут троллейбусов № 92Н. Это произойдет из-за ремонта контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".
"Ремонтируем контактную сеть троллейбуса по проспекту Правды – ул. И. Выговского", – говорится в сообщении.
С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:
- "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.
В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.
Почему случаются сбои в работе транспорта?
Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скоплений легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.
"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".
Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.
Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.