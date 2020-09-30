В Киеве на следующей неделе откроют два путепровода на Богатырской

Они были построены более 30 лет

В Киеве на следующей неделе откроют обновленные путепроводы на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта, а также на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Стоит отметить, что они были построены более 30 лет назад и их ни разу не ремонтировали – фактически заново возвели опорные конструкции этих путепроводов.

"Эти объекты практически готовы. Сейчас там завершают установку ограждения. И настраивают систему освещения", – сообщил Кличко.

Кроме этого, на объектах осуществили бетонирования новых конструкций. Обустроили современную гидроизоляцию. Устроили несколько слоев асфальта. Подрядчик дает гарантию на него на 5 лет. Срок эксплуатации конструкций путепроводов рассчитан минимум на 35 лет.

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Также он отметил, что за последние несколько лет в столице обновили 368 улиц и проездов. Это более тысячи километров дорог.

Ранее мы писали о том, что в Киеве ограничат движение транспорта по Шулявскому путепроводу.

Также было ограничено движение на Воздухофлотском путепроводе и под ним.

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