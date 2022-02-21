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В Киеве на станции "Контрактовая площадь" отремонтируют эскалаторы – когда закончат

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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21 февраля, 18:38
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Эскалаторы на станции "Контрактовая площадь" были введены в эксплуатацию в 1976 году
В подъёмниках полностью заменят изношенные детали
В подъёмниках полностью заменят изношенные детали / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду, 23 февраля, на станции "Контрактовая площадь" в Киеве начнется плановый поочередный ремонт двух эскалаторов. Работы продлятся до 16 мая 2022 года.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

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"Капитальный ремонт производят после пробега в 150-160 тыс. км, подъемный механизм полностью разбирается, изношенные детали заменяются. Эскалаторы на станции "Контрактовая площадь" были введены в эксплуатацию в 1976 году. В последний раз их планово обновляли в 2007 году", – говорится в сообщении.

Напомним, что на станциях Лукьяновская и Олимпийская также продолжаются капитальные ремонты эскалаторов.

Безопасность в метрополитене

Стоит добавить, что за последние три недели эскалаторы столичного метрополитена 165 раз останавливали ручкой "Стоп" на разных станциях во избежание травмирования пассажиров по их неосторожности. Еще 94 раза – из-за попадания посторонних предметов, в частности монет и одежды. Кроме того, 41 остановку оборудования пассажиры сделали без необходимости.

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Для безопасных поездок призываем соблюдать простые правила пользования эскалатором:

  • держаться за поручень;
  • не заступать за ограничительную линию;
  • не сидеть на ступеньках;
  • не бежать;
  • держать детей за руку.

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