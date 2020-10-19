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В Киеве на улице Мишуги перекроют движение

19 октября, 10:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Дорожники будут делать ремонт покрытия

В Киеве на части улицы Александра Мишуги перекроют движение с 21:00 20 октября до 7:00 21 октября.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"На улице Александра Мишуги завершается средний ремонт покрытия, работают на участке между улицей Петра Григоренко и домом № 4", – говорится в сообщении.

Схема объезда:

  • просп. П. Григоренко – ул. Бажана – ул. Л. Руденко;
  • ул. А. Мишуги – ул. Л. Руденко – ул. С. Крушельницкой – просп. П. Григоренко.

Так, в ночь на 21 октября дорожники будут укладывать верхний слой покрытия. Во время работ движение на части улицы будет перекрыто.

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Киев КГГА движение транспорта

Источник: Сегодня

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