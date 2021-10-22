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В Киеве на выходных перекроют движение транспорта – карта

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
22 октября, 18:28
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Участники марафона будут преодолевать дистанции от 4,2 км до 42 км
Перекроют проезд Владимирский и улицу Владимирскую
Перекроют проезд Владимирский и улицу Владимирскую / Фото: Коллаж: Сегодня

В эти выходные в Киеве ограничат движение и изменят маршруты транспорта из-за проведения 12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Так, в столице 23-24 октября пройдет марафон, участники которого будут преодолевать дистанции от 4,2 км до 42 км.

График и перечень улиц, где будет ограничено движение транспорта

С 05:00 23 октября до 22:00 24 октября перекроют проезд Владимирский и улицу Владимирскую (от Большой Житомирской до ул. Софиевской).

Перекроют с 05:00

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  • ул. Аллы Тарасовой – с 05:00 до 22:00;
  • ул. Малая Житомирская – с 05:00 до 22:00;
  • ул. Трехсвятительская – с 05:00 до 22:00;
  • ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) – с 05:00 до 22:00;
  • ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади) – с 05:00 до 22:00.

Карта движения транспорта
Карта движения транспорта / Фото: КГГА

Перекроют с 08:00

  • ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской) – с 08:00 до 16:00;
  • ул. Владимирская (от ул. Софиевской до б-ра Шевченко) – с 08:00 до 12:00;
  • б-р Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской) – с 08:00 до 12:00;
  • б-р Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы) – с 08:00 до 10:30;
  • ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) – с 08:00 до 12:00
  • площадь Победы – с 08:00 до 10:30;
  • ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого) – с 08:00 до 11:00;
  • ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) – с 08:00 до 11:00;
  • ул. Жилянская – с 08:00 до 11:00;
  • ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) – с 08:00 до 11:00;
  • ул. Крещатик – с 08:00 до 12:00;
  • Европейская площадь – с 08:00 до 12:00;
  • Музейный переулок – с 08:00 до 12:00;
  • ул. М. Грушевского – с 08:00 до 12:00;
  • Петровская аллея – с 08:00 до 12:30;
  • Парковая дорога – с 08:00 до 12:30;
  • ул. Нижний Вал – с 08:00 до 15:30;
  • ул. Глыбочицкая – с 08:00 до 15:30;
  • Глыбочицкий проезд – с 08:00 до 15:30;
  • ул. Вячеслава Черновола – с 08:00 до 16:00;
  • ул. Сечевых Стрельцов – с 08:00 до 16:00.

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Перекроют с 08:30

  • Днепровский спуск (в направлении моста Патона) – с 08:30 до 13:00;
  • аллея Героев Крут – с 08:30 до 12:30;
  • ул. Лаврская – с 08:30 до 13:00;
  • ул. Запечерный – с 08:30 до 13:00;
  • б-р Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой) – с 08:30 до 13:00;
  • ограничения движения на мосту Патона (в направлении б-ра Дружбы Народов) – с 08:30 до 13:00.

Перекроют с 08:45

  • Просп. Соборности – с 8:45 до 13:00;
  • ул. Сверстюка – с 8:45 до 13:00;
  • Русановский канал – с 8:45 до 13:00;
  • ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона) – с 8:45 до 13:00;
  • Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона) – с 8:45 до 13:00;
  • Набережное шоссе (в направлении моста Патона) – с 8:45 до 13:30;
  • ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади) – с 8:45 до 15:30.

Перекроют с 09:00 – 09:30

  • ул. Трухановская – с 09:00 до 14:30;
  • Парк Муромец – с 09:30 до 15:00;
  • ограничения движения на Северном мосту (в направлении проспекта Бандеры) – с 09:30 до 14:30;
  • ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона) – с 09:30 до 15:30;
  • Гаванский мост – с 09:30 до 15:30.

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