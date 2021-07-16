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В Киеве на выходных перекроют движение в центре из-за съемок видеоролика: где именно

16 июля 2021 17:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Будут также внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта

Завтра и послезавтра в центре не проехать. Фото: коллаж "Сегодня"

Завтра и послезавтра в центре не проехать. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 16-18 июля с 05:00 до 23:00 запретят движение транспорта по центральным улицам из-за проведения съемок видеоролика. Подписано распоряжение Киевской городской государственной администрацией №1571.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, с сегодняшнего дня, 16 июля, действует запрет движения транспорта: на улице Игоревской (в квартале от улицы Петра Сагайдачного до улицы Братской).

Также будет действовать запрет движения:

  • 17 июля на улице Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой), улице Рейтарской (в квартале от улицы Золотоворотской до улицы Стрелецкой) и улице Стрелецкой (в квартале от улицы Ярославов Вал до пр. Георгиевского);
  • 18 июля вокруг площади Ивана Франко, улицы Архитектора Городецкого (в квартале от улицы Заньковецкой до улицы Ольгинской) и улице Станиславского.

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Стоит отметить, что на время проведения съемок будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, которые курсируют указанным улицам.

Ранее мы писали, что сотни верующих парализовали движение по трассе под Одессой.

Напомним, в Киеве перекроют движение на Ивана Франко до конца лета.

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