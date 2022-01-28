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В Киеве на ж/д вокзале демонтируют эскалатор: на каком этапе работы (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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28 января, 18:54
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В Киеве в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала начат демонтаж старого эскалатора. До 31 января 2022 планируется полностью закончить процесс демонтажа эскалатора.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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"Работы идут по графику. Старый подъемник частично демонтирован, до 31 января 2022 планируется полностью закончить процесс демонтажа эскалатора и вывезти оборудование", - говорится в сообщении.

Уже сняты перила, лестницы и декоративную обшивку. Также установлен специальный механизм для последующего этапа демонтажа.

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Железнодорожные пути в Украине в критическом состоянии

"Укрзализныця" должна инвестировать в модернизацию железнодорожных путей, треть которых требует ремонта, заявил народный депутат от "Батькивщини", член временной следственной комиссии Верховной Рады по УЗ Константин Бондарев.

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"Состояние путей стремительно ухудшается. По официальным данным, с 2018 года по июнь 2021 года протяженность путей, требующих капитального ремонта и реконструкции, увеличилась на 1,5 тыс. км, или на 15%. Таким образом, по состоянию на первое полугодие текущего года протяженность таких путей в Украине составила 11,6 тыс. км, или треть из всех существующих. Из них почти 3 тыс. км требуют немедленной реконструкции, а 8,6 тыс. км – капитального ремонта", – заявил он.

Народный депутат сообщил, что в 2020 году "Укрзализныця" отремонтировала всего 47,8 км железнодорожных путей, а за первое полугодие 2021 года в Украине было капитально отремонтировано 30,6 км железнодорожных путей, что составляет только 0,3% от потребности.

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